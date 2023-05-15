После матча 34 тура Ла Лиги с Эспаньолом игроки Барселоны отправились на клубную базу за своими автомобилями, чтобы оттуда уехать в ночной клуб. Как информирует AS, у въезда на клубную базу игроков встретили болельщики, которые начали скандировать обидную для Реала кричалку: "Кто не скачет, тот мадридист!"

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Согласно источнику, некоторые игроки каталонской команды присоединились к скандированию этой провокационной кричалки. Среди этих игроков были Жорди Альба, Серхи Роберто, Серхио Бускетс и Франк Кессье.

Полузащитник "блаугранас" Гави бросил болельщикам свою игровую футболку, но служба безопасности клуба вернула "артефакт" игроку, чтобы избежать проблем с общественным порядком.

Сообщается, что во время посиделок в ночном клубе игроки Барселоны распевали разные песни и скандировали кричалки. Они снова повторили кричалку "Кто не скачет, тот мадридист!", а также восхваляли Манчестер Сити Пепа Гвардиолы. Именно за эту команду игроки каталонцев намерены болеть в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

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