Футболісти Барселони приєдналися до кричалки вболівальників про Реал після чемпіонської перемоги над Еспаньйолом (4:2).

Після матчу 34 туру Ла Ліги з Еспаньйолом гравці Барселони вирушили на клубну базу за своїми автомобілями, щоб звідти виїхати в нічний клуб. Як інформує AS, біля в'їзду на клубну базу гравців зустріли вболівальники, які почали скандувати образливу для Реала кричалку: "Хто не скаче, той мадридист!"

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Згідно з джерелом, деякі гравці каталонської команди приєдналися до скандування цієї провокаційної кричалки. Серед цих гравців були Жорді Альба, Серхі Роберто, Серхіо Бускетс і Франк Кессьє.

Півзахисник "блаугранас" Гаві кинув уболівальникам свою ігрову футболку, але служба безпеки клубу повернула "артефакт" гравцеві, щоб уникнути проблем із громадським порядком.

Повідомляється, що під час посиденьок у нічному клубі гравці Барселони виспівували різні пісні і скандували кричалки. Вони знову повторили кричалку "Хто не скаче, той мадридист!", а також вихваляли Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли. Саме за цю команду гравці каталонців мають намір вболівати в цьому розіграші Ліги чемпіонів.

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