Барселона проехала по родному городу на клубном автобусе вместе с женской командой.

В матче с Эспаньолом (4:2) Барселона досрочно оформила первое место в Ла Лиге 2022/23 и выиграла 27-й чемпионский титул в клубной истории. Клуб решил организовать чемпионский парад, не дожидаясь формального завершения сезона – мероприятие было назначено на понедельник, 15 мая.

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Как информирует Diario Sport, чествовать команду собрались 76 тысяч болельщиков. Они сопровождали автобус с чемпионскими командами мужской и женской команд Барселоны. Выигрыш чемпионского титула отмечали все – главный тренер "блаугранас" Хави отмечал с банкой пива в руке.

Барселона выиграла Ла Лигу, уничтожив Эспаньол – фанаты выгнали команду Хави с поля после завоевания 27-го чемпионства