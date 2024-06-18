Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин сразу после игры с Румынией ответил на вопросы журналистов относительно его клубной карьеры.

"Я сейчас в расположении сборной Украины. Я на 100% сконцентрирован на всем, что происходит здесь. Все, что происходит за пределами Евро-2024 меня не волнует, у меня есть представитель.

Лунин поссорился с Анчелотти и сообщил свое решение по Реалу, – источник

В жизни никогда не знаешь, что будет дальше, но, очевидно, что я знаю", – приводит слова Лунина Relevo. Ранее сообщалось, что Андрей серьезно задумался над уходом из Реала, поскольку сразу потерял место в основе после восстановления Куртуа.

Напомним, Андрей Лунин перебрался в Реал шесть лет назад, но по-настоящему проявить себя смог только в прошлом сезоне, когда травму получил Тибо Куртуа. В общем украинский голкипер сыграл за Мадрид 48 матчей во всех турнирах, выиграл 9 трофеев, среди которых две победы в Лиге чемпионов.

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