"Конечно, нелегко выходить на поле при счете 0:3. Но я хотел помочь команде, отдать всего себя на поле. Но не удалось забить. Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат. Сами виноваты – сами и должны исправлять. Спасибо за поддержку.

Румыния – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

Ничего такого Румыния не показала. Но не хватало концентрации. Где-то там, где-то в другом месте полумомент, и это решило судьбу матча.

Что сказал Ребров в перерыве? Говорил играть агрессивнее с мячом, изменить схему, чтобы инсайды были выше, и тогда бы все получалось. Но когда пропустили мяч, то сбился ритм игры, чего-то не хватало. Надо было перестроиться, но уже счет был 0:3.

Относительно пропущенных мячей... Ошибаются все, не могу сказать, кто виноват, а кто нет. Главное, чтобы был анализ ошибок, потому что цена их очень велика. Но есть еще два матча, можно еще исправить ситуацию. Больше нет слов после такого матча.

Будем стараться как можно быстрее забыть эту игру, проанализируем ее и будем готовиться к Словакии. Нет времени думать об этом матче, надо как можно скорее о нем забыть. Но счет остается навсегда", – сказал Бражко в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, поражение от Румынии (0:3) стало для сборной Украины крупнейшим в групповом этапе за всю историю выступлений на Евро. До этого "сине-желтые" уступали максимум в 2 мяча.

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