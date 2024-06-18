Франция в не самом простом матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 обыграла Австрию. Смотрите видео гола и обзор игры на "Футбол 24".

Первый момент Франция имела на 8-й минуте, но Мбаппе попал в сетку только с внешней стороны. Австрия ответила супершансом, но Баумгартнер пытался пробросить мимо Меньяна вместо удара в касание. А через 2 минуты Франция повела в счете – Вьобер срезал в собственные ворота прострел Мбаппе.

Франция начала Евро-2024 с победы над Австрией – Мбаппе сделал (авто)гол, шокировал промахом и расквасил лицо

Хватало в игре грубостей – Гризманн получил рассечение, а Килиану расквасили лицо (в конце матча). Мбаппе имел возможность удвоить преимущество, но пробил мимо ворот при выходе один на один. Франция была ближе ко второму голу, чем Австрия – к первому, поэтому все завершилось минимальной победой "Ле блё"