Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут обслуживать поединки грядущего тура.

Матчи 12-го тура растянутся на 2 дня – с 28 по 29 октября, сообщает официальный сайт УАФ.

"Кто плохо отсудил – под Бахмут": представители ТЦК пытались "мобилизовать" арбитров после матча УПЛ

Система VAR будет работать на шести из семи поединков – без видеонаблюдения пройдет одна из центральных встреч тура между Зарей и Полесьем.

28 октября

13:00 – Кривбасс – СК Днепр-1 – Панчишин Д. (Харьков). Арбитр VAR – Шурман Д. (Киевская обл.).

15:00 – Колос – Динамо – Козыряцкий М. (Запорожье). Арбитр VAR – Пасхал И. (Херсон).

17:00 – Заря – Полесье – Коваленко А. (Полтава).

18:00 – Рух – Александрия – Балакин М. (Киевская обл.). Арбитр VAR – Козик Я. (Мукачево).

29 октября

13:00 – Минай – Верес – Иванов Ю. (Донецкая обл.). Арбитр VAR – Бондаренко Д. (Одесса).

13:00 – ЛНЗ – Оболонь – Блавацкий Р. (Львов). Арбитр VAR – Шандор О. (Львов).

15:00 – Ворскла – Металлист 1925 – Каленов А. (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Соловьян А. (Киевская обл.).

Напомним, поединок между Черноморцем и Шахтером перенесен по просьбе дончан из-за их участия в Лиге чемпионов.

Кривбасс – СК Днепр-1 и ещё два матча УПЛ Анонс