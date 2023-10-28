Хто з команд УПЛ залишиться без VAR – призначення арбітрів на 12-й тур
Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які обслуговуватимуть поєдинки прийдешнього туру.
Матчі 12-го туру розтягнуться на 2 дні – з 28 по 29 жовтня, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Система VAR працюватиме на шести з семи поєдинків – без відеонагляду пройде одна з центральних зустрічей туру між Зорею та Поліссям.
28 жовтня
13:00 – Кривбас – СК Дніпро-1 – Панчишин Д. (Харків). Арбітр VAR – Шурман Д. (Київська обл.).
15:00 – Колос – Динамо – Козиряцький М. (Запоріжжя). Арбітр VAR – Пасхал І. (Херсон).
17:00 – Зоря – Полісся – Коваленко А. (Полтава).
18:00 – Рух – Олександрія – Балакін М. (Київська обл.). Арбітр VAR – Козик Я. (Мукачеве).
29 жовтня
13:00 – Минай – Верес – Іванов Ю. (Донецька обл.). Арбітр VAR – Бондаренко Д. (Одеса).
13:00 – ЛНЗ – Оболонь – Блавацький Р. (Львів). Арбітр VAR – Шандор О. (Львів).
15:00 – Ворскла – Металіст 1925 – Кальонов О. (Івано-Франківськ). Арбітр VAR – Солов'ян О. (Київська обл.).
Нагадаємо, поєдинок між Чорноморцем та Шахтарем перенесено на прохання донеччан через їхню участь у Лізі чемпіонів.