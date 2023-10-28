В рамках программы 12-го тура УПЛ 2023/24 Кривбасс принимает СК Днепр-1, Заря сыграет с Полесьем, а Рух – с Александрией. Анонс и прогноз на матче читайте на "Футбол 24".

Один из центральных матчей тура, хотя еще месяц назад так сказать было бы тяжело. Кривбасс как был одной из сильнейших команд УПЛ по всем показателям, так и остается – и криворожцы все еще держатся на первой позиции. Особых намеков на то, что команда скоро опустится вниз, нетe. Подопечные Юрия Вернидуба несутся вперед, несмотря на травмы Илича и Хомченовского (последний уже восстановился).

Из неприятного можно вспомнить разве что поражение от Руха перед международной паузой, однако системных проблем в футболе Кривбасса оно не продемонстрировало. Больше тревожит дисквалификация Бизиманы, ведь он является одним из лучших центрхавов УПЛ – без него опорная зона криворожцев начинает выглядеть серо.

Если бы в СК Днепр-1 не пришел Юрий Максимов, то сегодняшний матч можно было бы назвать битвой лидера против середняка. В лучшем случае. Сейчас же "спортклубовцы" снова считаются уважаемой силой в чемпионате – в шести предыдущих турах они пропустили всего два гола, не потерпев ни одного поражения и одержав пять побед подряд. Причем "жертвами" стали Заря, Ворскла и Динамо.

С новым тренером днепровцы стали ставить на надежность в задней линии. Моментов на чужой половине возникало мало, причем проблема крылась в интеллектуальной работе на чужой трети. В поединке с Ворсклой удалось забить трижды (причем очень эффектно), но там соперник слишком много позволял между линиями – с Кривбассом такие номера не будут проходить.

Кадровая ситуация

Травмированные: Илич, Семенов, Акимец, Соса – Волынец (под вопросом), Когут, Третьяков

Дисквалифицированные: Бизимана (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – СК Днепр-1

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Приходько, Вакулко – Кузик, Хомченовский, Задерака – Кожушко

СК Днепр-1: Кинарейкин – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихалонок, Леднев – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – СК Днепр-1 не победит

Кривбасс – фаворит. Не только из-за места в таблице. Во-первых, криворожская команда находится на совсем другом этапе развития. Во-вторых, подопечные Юрия Вернидуба пребывают в значительно лучших кондициях, ведь свой последний матч они провели в прошлую пятницу – СК Днепр-1 же после битвы с Динамо провел тяжелую игру под дождем на полтавском огороде.

В шестую подряд победу команды Юрия Максимова в таких условиях вообще не верится. С другой стороны, нельзя сказать, что Кривбасс без Бизиманы точно победит кусачий и упрямый СК Днепр-1. Мы сформируем прогноз таким образом: "спортклубовцы" сегодня не смогут победить – но у них есть неплохие шансы избежать поражения.

Этот матч можно назвать одним из центральных, но исключительно из-за статуса – все же, Заря остается одним из двух наших представителей в еврокубках. Да и состав у нее перспективный, вот только пока он плетется в зоне плей-офф за выживание. Команда могла оказаться еще ниже, если бы не перестреляла Оболонь в предыдущем туре.

Этот успех остановил 5-матчевую безвыигрышную серию луганчан в чемпионате. Валерий Кривенцов после этого заявил, что команда стала лучше понимать его требования – наверное, это действительно так, но с победой очень сильно помогла сама Оболонь (киевляне защищались бездарно). Сегодня соперник гораздо серьезнее.

Полесье держится на второй позиции в турнирной таблице, отставая от Кривбасса только на один зачетный балл. Зато житомиряне лидируют по ожидаемым очкам – прежде всего, благодаря очень мощной обороне. Подопечные Юрия Калитвинцева пропустили всего 8 голов (меньше только у Колоса), а средняя острота ударов по воротам Бойко является одной из самых низких в УПЛ.

В атаке все грустнее. Низкий процент владения, низкая точность передач на чужую треть, низкое количество пасов в радиус 20 метров от ворот – и все это при сверхмощном составе. Несмотря на эту проблему, Полесье забивает по три гола в ворота Динамо и держится на четвертой позиции по количеству созданных моментов. Класс исполнителей решает, но команда способна играть на порядок сильнее.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бутко – Будковский, Назаренко

Дисквалифицированные: Смоляков (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Заря – Полесье

Заря: Турбаевский – Данченко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцик – Антюх, Нагнойный, Мышнев, Горбач – Герреро

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Шаповал – Огиря – Крушинский, Казак, Кушниренко, Макуана – Ариэльсон

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Полесье кажется фаворитом противостояния. У команды очень мощные кадры, есть сильная оборона, а забивать удается на голом классе – даже Динамо и Днепр-1 Максимова не устояли под такими доводами. Заря к этому только тянется.

Победа луганцев над Оболонью с четырьмя забитыми голами не убедила в способности перенести подобную результативность на матч с более мощным соперником. Конечно, с каждым туром подопечные Валерия Кривенцова должны становиться сильнее, однако пока проблем слишком много.

Рух в течение последнего месяца набрал очень серьезный ход. Сначала была заслуженная ничья с Шахтером (1:1), затем случился триумфальный выезд в Кривой Рог (3:1), а в предыдущем туре команда разнесла Верес (5:2) – как следствие, львовяне расположились в трех очках от второй позиции. Единственной неудачей стали 0:0 с Минаем, где действительно была равная игра.

Проект Виталия Пономарева совершил рывок не на пустом месте. Залог успеха – перспективная молодежь (Сапуга, Пастух, Квасница, Теслюк, Роман), которая рвется в основу юношеских сборных и делает результат. Кроме того, Рух имеет мобильных и техничных легионеров. Игра в основном сводится к флангам и эксплуатации Климчука, однако стоит отметить хорошо сбалансированный центр и попытки агрессивно прессинговать.

Словом, во Львове собралась очень интересная банда, с которой тяжело всем. Особенно будет сложно Александрии – и нет, речь не о тактических проблемах, которыми обязательно должны воспользоваться руховцы. Просто "аграрии" в последнее время держат хороший уровень игры лишь в первые 20-25 минут, упуская моменты и быстро сдуваясь.

Как следствие, подопечные Руслана Ротаня довели безвыигрышную серию девяти туров. В последний раз они торжествовали в начале августа, если не вспоминать о кубковой победе над Рухом – ее на последних секундах подарили сами львовяне (Сапуга забил автогол). Жаль, ведь в последних матчах Александрия действительно начала демонстрировать признаки прогресса.

Кадровая ситуация

Травмированные: Белошевский (Александрия)

Дисквалифицированные: Дидик (Движение)

Ориентировочные составы на матч Движение – Александрия

Движение: Ледвой – Сыч, Слюбик, Холод, Роман – Эдсон – Теслюк, Сапуга, Пастух, Соломон-Отабор – Климчук

Александрия: Ермаков – Смирный, Логинов, Савченко, Мартынюк – Михайленко – Калитвинцев, Сигеев, Шостак, Шулянский – Погорелый

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обреченных необходимо бояться особо, но зацепиться за очки с таким Рухом александрийцам будет тяжело. Здесь нужно молиться на УПЛовский рандом – между прочим, судьбу значительной части поединков в Украине именно он и решает. Возможно, львовяне недонастроятся, или же дасть о себе знать молодость состава (а значит и нестабильность).

Как бы то ни было, а по игре Рух гораздо сильнее. Ставим на победу подопечных Виталия Пономарева.

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