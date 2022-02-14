"Річ у тому, що після Дніпра я отримав травму. У мене не було грошей, щоб зробити операцію в Україні. І команди не було в той період, тому що Дніпро вже був у найнижчій лізі. Ось тому в мене був варіант зробити операцію в Криму. Там, де я живу, там, де мої батьки.

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Я зробив там операцію, але реабілітолога хорошого не було. Мені зателефонували з Кримтеплиці та сказали, що їм потрібен воротар на підмогу, просто для тренувань. Я сказав: "Я не буду грати в чемпіонаті". Вони сказали: "Не треба, щоб ти грав, тільки був присутнім". І я жодного матчу не зіграв. Тільки тренувався та відновлювався. Крим? Тільки український", – поділився Пономаренко у коментарі YouTube-каналу Львова.

Нагадаємо, що воротар з 8-го травня по 11-те червня 2019 року перебував у Кримтеплиці, яка виступає на тимчасово окупованому Росією півострові.

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