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"Крым – это Украина, война на Востоке Украины – агрессия со стороны России": чемпион мира извинился за фото с Лениным

14:37 106 Читати українською
"Крым – это Украина, война на Востоке Украины – агрессия со стороны России": чемпион мира извинился за фото с Лениным
Алексей Хахлев и Кирилл Дрышлюк / АР

Хавбек Карпат Алексей Хахлев подчеркнул свою патриотическую позицию. Накануне он использовал полотно с изображением Ленина, чтобы поздравить бабушку с днем рождения.

"Я вырос в украинской семье с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы, которые несет наше государство. Имея честь защищать цвета нашего государства, во время звучания гимна – всегда переживал незабываемые эмоции!

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Живя за границей, всегда отстаивал его честь и достоинство и никогда не давал его унижать в моем присутствии! Мне бы хотелось попросить прощения за свою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, независимо от статуса, профессии и религии! Для меня Крым – это Украина. Война на Востоке Украины – агрессия со стороны Российской Федерации", – написал Хахлев в Instagram.

Напомним, прошлым летом полузащитник вместе со сборной Украины U-20 завоевал золотые медали чемпионата мира.

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