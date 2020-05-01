Игрок Карпат поздравил бабушку фотографией с Лениным – клуб ответил резким заявлением

Хавбек Карпат Алексей Хахлев опубликовал неоднозначную фотографию в Instagram.

Алексей Хахлев решил поздравить свою бабушку с днем рождения, но выбрал для этого не лучшее фото, сообщает glavcom.

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Чемпион мира U-20 опубликовал фото в Instagram, где он вместе с именинницей держит красный флаг с изображением Ленина. После возмутительной реакции подписчиков фото было удалено, а сам игрок извинился за свою публикацию: "Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил".

"Футбольный клуб Карпаты считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного. Футболист – публичное лицо, не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будут проведены беседы о недопустимости подобных поступков", – отреагировали официальным заявлением в Карпатах.

Напомним, 21-летний полузащитник является воспитанником Динамо. В январе Хахлев подписал контракт с Карпатами. В нынешнем сезоне УПЛ Алексей провел 2 матча.

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