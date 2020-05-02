Селезнев: Не разговариваю на украинском, потому что не хочу – какая разница?

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезеьов объяснил, почему в повседневной жизни общается исключительно на русском языке.

"Вы думаете, я не понимаю украинский язык? Я на нем не разговариваю в повседневно жизни, потому что не хочу. Какая разница, на каком языке я говорю?

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Видео записывал на украинском, потому что это в поддержку Григория Козловского. Я знаю, как он относится к Украине. Мой украинский не идеален, но я нормально на нем разговариваю. Я просто не понимаю, когда людей делят по языковому признаку. Для меня непонятно немного другое: когда кричат, прыгают, поют, что мы украинцы, а на самом деле делают все против Украины.

А язык, куда пришел, куда ушел, куда зашел – для меня это не совсем правильно. Я мыслю по-другому. Для Украины я сделал немало, поэтому я украинец. Даже языком меня не возьмешь", – цитирует Селезнева Tribuna.

Напомним, последним украинским клубом Селезнева был Шахтер, который он покинул в 2016 году.

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