"У тебя нет прав, ты – раб": российский футболист наехал на Путина, его наказали и предлагают покинуть страну

Голкипер Евгений Фролов, выступающий за самарские Крылья Советов, дал интервью, которое наделало шума во всей России.

В своем интервью 32-летний Фролов раскритиковал российскую власть – досталось и Владимиру Путину.

"На народ чиновникам наплевать: нужны как рабы, рабочая сила. Сейчас очень модно называть это крепостным правом. Законы нас сдавливают и душат налогами, только попробуй не заплатить. Как во времена крепостного права: у тебя нет никаких прав и свобод по существу. Ты – раб.

Когда пошла тема с урезанием зарплат у футболистов, на спортсменов все набросились: "За что вам платить такие деньги?". При этом ни один чиновник в Думе не сказал: "Давайте себе уменьшим". Если бы они так сказали и сделали, люди бы их начали уважать. Власть на нас "забьет" и скажет: "Денег нет, но вы держитесь". У них на все для себя деньги есть. Для людей нет ничего.

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То, что говорит президент по телевизору – это только слова. Реальных дел никаких нет. Никакие банки не дадут льготные кредиты или отсрочку. Кредитные каникулы – их нет. Президент сказал: "Надо". Но его никто не слушает. Люди пишут с просьбой одолжить деньги, чтобы оплатить кредиты. Говорят, что банки требуют еще больше. А денег нет, потому что нет работы. И что делать?

И таких моментов, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому –- их миллиард. В футболе команда слушает своего лидера, если капитан сказал – надо делать. А здесь, когда президент России, национальный лидер говорит– сделать так-то, а ничего не делают, он или не лидер, или его не уважают. Или просто так это говорит по телевизору. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по телевизору – зло. И в реальной жизни все по-другому", – цитирует Фролова Championat.

Интервью получило значительный резонанас – Крылья Советов уже оштрафовали голкипера. "Позиция клуба не совпадает с высказываниями Фролова. Он нарушил пункт своего контракта и причинил вред интересам клуба. Футболист понесет наказание в соответствии с положением о дисциплинарных взысканиях", –- говорится в официальном заявлении клуба.

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Известный российский боксер Николай Валуев, который является депутатом Госдумы, ответил голкиперу. "Не могу понять, что случилось с этим человеком и в каком месте он раб. Какие-то общие слова без аргументации. Но сама власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги. Он говорит об оплате налога или штрафа в срок. Но у нас четко знают, что на оплату штрафа является льготное время, когда можно оплатить только процент от штрафа. Если ты не платишь налогов, то кислород перекрывают, и ты не можешь выехать за границу. Так происходит и с теми, кто не платит алиментов и штрафов. Может, Фролов хотел привести в пример другие страны, где так не делают? Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбы так не делают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью", – сказал Валуев.

Агент Дмитрий Селюк призвал Крылья Советов разорвать контракт с Фроловым. "Более глупого высказывания от футболиста сложно придумать. Нужно понимать, что он играет в команде со стопроцентным государственным обеспечением и регулярно получает там зарплату. Фролову надо было сказать, какую сумму и в течение какого времени он зарабатывал от государства, как он купил на эти деньги Феррари . А потом бы уже говорил о том, как плохо живется народу. Не ему это говорить. Рабы на Феррари не ездят!

Клуб должен разорвать контракт с человеком, который подставил практически все руководство", – цитирует Селюка Sport24. К слову, критика агента уже не очень то и актуальна. Сам футболист несколько лет назад признался, что приобрести Феррари было его молодецкой мечтой, но очень быстро понял непрактичность такой машины в России, поэтому с легкой душой продал спорткар.

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