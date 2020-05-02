"Крим – це Україна, війна на Сході України – агресія з боку Росії": чемпіон світу попросив пробачення за фото з Леніним

Хавбек Карпат Олексій Хахльов підкреслив свою патріотичну позицію. Напередодні він використав полотно із зображенням Леніна, щоб привітати бабусю з днем народження.

"Я виріс в українській сім'ї з повагою і правильними поглядами на прапор, герб, гімн і всі символи, які несе наша держава. Маючи честь захищати кольори нашої держави, під час лунання гімну – завжди переживав незабутні емоції!

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Живучи за кордоном, завжди відстоював її честь та гідність і ніколи не давав її принижувати в моїй присутності! Мені б хотілося попросити пробачення за свою грубу помилку абсолютно у кожного громадянина України, незалежно від статусу, професії та релігії! Для мене Крим – це Україна. Війна на Сході України – агресія з боку Російської Федерації", – написав Хахльов в Instagram.

Нагадаємо, минулого літа півзахисник разом зі збірною України U-20 завоював золоті медалі чемпіонату світу.

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