"Ситуация по Гуцуляку абсолютно уникальна. Летом, когда все думали, что Десна развалится, с ним начал вести переговоры Рух. На что надеялся Козловский мне понять сложно, поскольку у Гуцуляка контракт еще на полтора года.

Иванисеня официально перешел в Крылья Советов

Я думаю, расчет был на то, что Десна прекратит существование или сам футболист напишет письмо, что ему не выплачивают зарплату. Но руководство клуба повело себя очень прозаично, просто выплатив ему все деньги.

Президент Десны, насколько я знаю, озвучивает потенциальным покупателям цену на Гуцуляка в 1 млн евро. Почему? У него, якобы, уже лежит на столе предложение от российской команды Крылья Советов. Но сам футболист не хочет идти по стопам Иванисени и планирует остаться в Украине. Насколько я знаю, сейчас главным претендентом на Гуцуляка является СК Днепр-1", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в Крыльях Советов уже выступает один украинец – в начале июля игроком российского клуба стал экс-полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня.

Десна разгромила Черноморец и возглавила УПЛ – Калитвинцев оформил дубль, динамовец заработал удаление в первом тайме