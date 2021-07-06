Крылья Советов на своем официальном сайте объявили о подписании 27-летнего украинца. Контракт рассчитан на 3 года.

Заря получила усиление на летних сборах

Предыдущим клубом Иванисени была Заря, за которую он выступал на протяжении 2 лет. Хавбек провел в составе луганчан 68 матчей, отличился 8 голами и 3 ассистами. Также в его активе один поединок за сборную Украины.

Добавим, что Крылья Советов – новичок российской Премьер-лиги. В составе нового клуба Иванисеня будет выступать под номером 21.

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