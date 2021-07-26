"Ситуація щодо Гуцуляка абсолютно унікальна. Влітку, коли всі думали, що Десна розвалиться, з ним почав вести переговори Рух. На що сподівався Козловський мені зрозуміти складно, оскільки у Гуцуляка контракт ще на півтора року.

Іванісеня офіційно перейшов у Крилья Совєтов

Я думаю, розрахунок був на те, що Десна припинить існування або сам футболіст напише листа, що йому не виплачують зарплату. Але керівництво клубу повело себе дуже прозаїчно, просто виплативши йому всі гроші.

Президент Десни, наскільки я знаю, озвучує потенційним покупцям ціну на Гуцуляка в 1 млн євро. Чому? У нього, нібито, вже лежить на столі пропозиція від російської команди Крилья Совєтов. Але сам футболіст не хоче йти по стопах Іванісені і планує залишитися в Україні. Наскільки я знаю, зараз головним претендентом на Гуцуляка є СК Дніпро-1", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, в Крильях Совєтов вже виступає один українець – на початку липня гравцем російського клубу став екс-півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня.

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