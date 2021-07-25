У сегодняшних соперников очень непростая подготовка к новому сезону. Черниговцы попрощались с несколькими лидерами, а полноценной замены подписать не могли. Более того, пришлось регулярно отбиваться от слухов, которые упорно прочили клубу едва ли не прекращение существования. В конце концов, Александр Рябоконь сумел подготовить команду к очередной кампании.

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С Черноморцем все оказалось еще драматичнее. У одесситов были финансовые проблемы еще в Первой лиге. По крайней мере об этом говорили предыдущие тренеры команды, которые уходили, не получив обещанного. Для старта в УПЛ позвали бывшего наставника молодежной команды Динамо – Юрия Мороза. Неудивительно, что специалист пригласил в команду своих бывших подопечных. Десант из Динамо насчитывает 13 футболистов. Большинство из них сегодня вышли в стартовом составе.

Все же опыт – серьезный аргумент. С первых минут черниговцы завладели инициативой и принялись проверять уровень Владислава Кучерука. Чемпион мира U-20 не стушевался, часто именно он был последним спасением команды. Чего стоит сейв на 12-й минуте после удара Будковского в падении через себя! Хотя, если кого-то и выделять, то нужно говорить о Тотовицком. Он был лучшим в Десне весной и остался им сейчас. Андрей едва ли не в одиночку разрывал правый фланг обороны одесситов. Правда, к решающему удару никак доходило.

Ключевым эпизодом первой безголевой половины следует считать удаление Билошевського. Богдан в прошлом сезоне играл за Десну, а сегодня помог своей бывшей команде. Хавбек первую желтую получил на 20-й минуте, сорвав контратаку, а уже на 38-й увидел перед собой "желтый свет" во второй раз. На этот раз игрок, права на которого принадлежат Динамо, очень опрометчиво сфолил против Тотовицкого. Очень необязательное и ненужное удаление.

Воспользоваться численным преимуществом еще до перерыва Десна не успела. Зато после отдыха команду Александра Рябоконя уже было не остановить. Феерил Владислав Калитвинцев. Сначала он застал врасплох Кучерука ударом в ближний угол. Через пять минут 11-й номер хозяев классным ударом оформил дубль, поймав передачу с левого фланга в зоне полукруга.

Такое активное начало продолжения не получило. Десна уменьшила давление, но Черноморец этим воспользоваться был не в состоянии. Одесситы действительно чаще стали добираться до владений соперника, было даже несколько ударов – Игорь Литовка справился без проблем. Ближе к середине тайма темп снизился из-за постоянных пауз – замены, частые нарушения правил... Черниговцы контролировали ситуацию и в атаку бежали уже не столь рьяно. В конце концов, третий гол стал следствием ошибки. Картушов выполнил банальный навес с левого фланга, а Завийский оказался без опеки на линии вратарской. В такой ситуации замкнуть – дело техники, которой Тарасу хватило. Больше голов зрители не увидели.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу хозяев. Десна благодаря лучшей разнице мячей возглавила турнирную таблицу УПЛ (Динамо свой матч сыграет позже). Соответственно Черноморец оказался на последней строчке.

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