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Кровавый порез на несколько сантиметров – фотография раны Сидорчука после грубого фола Цвека

17:57 17 Читати українською
Кровавый порез на несколько сантиметров – фотография раны Сидорчука после грубого фола Цвека
Сергей Сидорчук / Сайт Динамо

Врачам Динамо пришлось серьезно поработать с ногой Сергея Сидорчука после матча против Зари (3:1).

 

Видео наложения швов на ногу капитана киевлян появилось в эфире ПроФутбола.

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Нагадаємо, у матчі 26-го туру чемпіонату України Сергій зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти хавбека Динамо – хорват примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сидорчук не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

Підсумок зіткнення чудово помітний на фото – кривава рана, яка розтяглася на кілька сантиметрів. На щастя, Сидорчук уникнув перелому ноги і встигне відновитися до завершення сезону.

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Динамо Киев - Заря Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев
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