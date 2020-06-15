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Кривавий поріз на кілька сантиметрів – фотографія рани Сидорчука після брутального фолу Цвєка

17:57 418 Читать на русском
Кривавий поріз на кілька сантиметрів – фотографія рани Сидорчука після брутального фолу Цвєка
Сергій Сидорчук / Сайт Динамо

Лікарям Динамо довелося серйозно попрацювати з ногою Сергія Сидорчука після матчу проти Зорі (3:1).

 

Відео накладання швів на ногу капітана киян з'явилося в ефірі ПроФутболу.

Сидорчук – про травму у матчі з Зорею: Зла на Цвєка не тримаю – все могло бути набагато гірше

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чемпіонату України Сергій зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти хавбека Динамо – хорват примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сидорчук не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

Підсумок зіткнення чудово помітний на фото – кривава рана, яка розтяглася на кілька сантиметрів. На щастя, Сидорчук уникнув перелому ноги і встигне відновитися до завершення сезону.

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Динамо Динамо Динамо - Зоря Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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