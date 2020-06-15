"В епізоді з Поповим можна ставити пенальті": Динамо варто віддати належне, Десна – фаворит, або Що з Олександрією?

"Футбол 24" обговорює 26 тур УПЛ з Іваном Гецком, автором першого гола в історії збірної України.

– Зоря – Динамо. Які причини поразки команди Скрипника?

– Зоря не витримала психологічно. До того ж, ведучи в рахунку, команда Скрипника зарано повірила в те, що гру зроблено. Хоча варто віддати належне Динамо. Розуміючи, що їм вже нічого втрачати, кияни йшли ва-банк.

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Натомість Зоря не реалізувала свої напівмоменти, щоб довести гру до логічного завершення. Не забиваєш ти – забивають тобі. Фарт перейшов на бік Динамо – кінцівка поєдинку була повністю за гостями.

– Як вам робота головного арбітра матчу Миколи Балакіна? Зокрема, після перегляду VAR рефері виписав Кендзьорі жовту картку – безпрецедентний випадок…

– VAR – це добре, але фактор людських помилок він не викорінить. Щодо Балакіна – тут є цілий ряд питань. Або наші судді ще не до кінця засвоїли нові правила, або ж він потрапив під високу напругу матчу, розгубився і не зумів правильно зорієнтуватися у ситуації. Як наслідок – помилковими рішеннями вершаться долі команд і тренерів.

– У першому таймі відбувся й інший, не менш суперечливий момент. Чи була у Попова гра рукою?

– Якщо за такі моменти VAR ставить пенальті, то чому б і ні? Я вважаю, що у цьому епізоді можна було призначати 11-метровий. І ніхто б слова не сказав усупереч такому рішенню. Проте VAR є, а рефері все одно вирішив по-своєму. Це неправильно, вважаю.

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– Для Динамо все кардинально змінилося після заміни Андрієвського та Цітаішвілі. Ці хлопці не готові до матчів такого рівня?

– Я так не вважаю. Вони готові – що один, що інший. Пройшли повноцінні збори, тому не думаю, що з готовністю є проблеми. Михайличенко собі не ворог, щоб ставити у стартовий склад неготових виконавців. Але маючи адекватну заміну, тренер своєчасно освіжив гру. Це спрацювало на 100 відсотків.

– Підсумуємо: у психологічному плані Зоря вже програла боротьбу за "срібло"?

– Я вважаю, що Динамо ще буде лихоманити. Молодь у цій команді ще не зовсім стабільна. Сьогодні вона може продемонструвати хорошу гру, а завтра – зовсім іншу. Тобто, Динамо не застраховане від нових очкових втрат.

– Олександрія на межі катастрофи – дві поразки поспіль із загальним рахунком 2:10. Що відбувається?

– У Шарана – хороший підбір виконавців, сформований основний склад. Але, очевидно, певні прийняті рішення були неправильними. Бачимо, що Шаран ніяк не може вгадати – принаймні в останніх двох матчах.

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Плюс – оці абсолютно непотрібні, незрозумілі вилучення. Невже в команді не відбулося певної тренерської бесіди? Зате мені сподобалася Десна. Чернігівці провели один із найкращих своїх матчів.

– Якраз у наступному турі нас очікує надзвичайно цікаве протистояння: Десна проти Зорі. Хто буде фаворитом?

– Поклавши руку на серце, зізнаюся, що зараз мені дуже імпонує Десна, її підбір виконавців і тренерський штаб. Хоча там немає зіркових імен, але чітко помітний малюнок гри. Десна демонструє дуже пристойний футбол.

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У Зорі – серйозніші імена. У команди побільше досвіду, зокрема і єврокубкового. Але у цьому конкретному матчі колектив Рябоконя мені видається фаворитом.

– Колос знову дав серйозний бій, цього разу Шахтарю, але очок не побільшало. Чотири матчі – чотири поразки…

– Колос – дуже амбіційна команда, яка ставить перед собою певні завдання. Вона довела, що гідна виступати у першій шістці – це її право. Але з іншого боку ми бачимо, що рівень футболістів Колоса не відповідає рівневі інших команд першої шістки. Ковалівка намагається конкурувати завдяки працьовитості і бойовому характеру.

– З-поміж інших двох матчів туру когось можете виділити?

– На щастя, ми маємо хороші, інтригуючі матчі у верхній шістці. Вони становлять серйозний інтерес. А боротьба за виживання на даному етапі мене мало цікавить.

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