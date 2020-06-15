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Сидорчук – о травме в матче с Зарей: Зла на Цвека не держу – все могло быть гораздо хуже

08:54 10 Читати українською
Сидорчук – о травме в матче с Зарей: Зла на Цвека не держу – все могло быть гораздо хуже
Сергей Сидочук / Фото: А. Попов

Полузащитник и капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал свою травму, полученную в матче 26-го тура УПЛ против луганской Зари.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвек
 
Виталий Буяльский 71’
Карлос Де Пена 75’
Виктор Цыганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Виталий Буяльский
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвек
90+6’ Виктор Цыганков

"Самочувствие нормальное. Рваная рана, наложили на ногу пять швов. Я не пересматривал этот момент, но все-таки думаю, что игрок Зари так грубо в этом эпизоде ​​играл не нарочно.

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Зла на Цвека не держу, хотя все могло быть гораздо хуже. Слава Богу, что так. Сколько пропущу, пока не могу спрогнозировать. Все зависит от того, как будет заживать рана", – сказал Сидорчук в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата Украины Сергей получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер Зари Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – ховартський полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сидорчук не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках.

В результате первичного осмотра, проведенного врачами Динамо, Сергей вместе с командой вернулся в Киев и был доставлен в больницу, где ему наложили швы. Одновременно с этим было проведено медицинское обследование, по результатам которого установлено, что ни кости, ни связки у него не повреждены. В течение ближайших двух недель футболист вынужден будет оставаться вне тренировочного процесса. Затем ему снимут швы и Сидорчук сможет приступить к индивидуальным тренировкам.

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