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Кротоне в эффектном стиле оформил возвращение в Серию А

00:26 - Читати українською
Кротоне в эффектном стиле оформил возвращение в Серию А
Радость Кротоне / GdS

Кротоне вслед за Беневенто стал второй командой, которая напрямую вышла в элиту итальянского футбола.

Серия В, 36 тур

Ливорно – Кротоне – 1:5

Голы: Тровато, 12 – Дзанеллато, 31, Сими, 35, 59, (пен.), Дзербо, 40, Молина, 55

Клуб из Калабрии воспользовался осечками главных конкурентов (Специя и Порденоне расписали ничьи) и за два тура до финиша забронировал за собой второе место.

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Поединок против главного аутсайдера чемпионата начался для Кротоне неудачно. Ливорно быстро открыл счет и полчаса удерживал свое преимущество. Впрочем, подопечные Джованни Строппы таки взялись за дело, забив три гола еще до перерыва. Во второй половине Кротоне не остановился и оформил разгром 5:1.

Добавим, что "акулы" покинули Серию А относительно недавно, в сезоне 2017/18. В предыдущей кампании команда застряла в середине турнирной таблицы без надежд на подъем, но со второй попытки все получилось – 65 очков в 36 турах принесли вполне заслуженное второе место вслед за сверхмощным Беневенто Филиппо Индзаги.

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Теги
Италия Кротоне Кротоне Серия B
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