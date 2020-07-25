Кротоне у ефектному стилі оформив повернення в Серію А

Кротоне вслід за Беневенто став другою командою, яка напряму вийшла в еліту італійського футболу.

Серія В, 36 тур

Ліворно – Кротоне – 1:5

Голи: Тровато, 12 – Дзанеллато, 31, Сімі, 35, 59, (пен.), Дзербо, 40, Моліна, 55

Клуб з Калабрії скористався осічками головних конкурентів (Спеція й Порденоне розписали нічиї) і за два тури до фінішу забронював за собою другу сходинку.

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Поєдинок проти головного аутсайдера чемпіонату розпочався для Кротоне невдало. Ліворно швидко відкрив рахунок і півгодини втримував свою перевагу. Втім, підопічні Джованні Строппи таки взялися за справу, забивши три голи ще до перерви. У другій половині Кротоне не зупинився і оформив розгром 5:1.

Додамо, що "акули" покинули Серію А відносно нещодавно, у сезоні 2017/18. У попередній кампанії команда застрягла в середині турнірної таблиці без жодних надій на підйом, але з другої спроби все вийшло – 65 очок у 36 турах принесли цілком заслужене друге місце слідом за надпотужним Беневенто Філіппо Індзагі.

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