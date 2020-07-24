Серия А презентовала официальный мяч на сезон 2020/21

Высший дивизион чемпионата Италии продемонстрировал фотографии мяча от Nike, которым будут играть в следующем сезоне.

Серия А опубликовала фото нового игрового снаряда в официальном твиттере соревнований.

Nike представил официальный мяч АПЛ

Мяч получил название Nike Flight. Основным его цветом стал белый. Зато на пятиугольниках есть синие вставки, а желтые полосы разделяют их. Кроме того, при создании мячей использована технология Aerowsculpt, стабилизирующая траекторию полет сферы. Американский производитель заверил, что по сравнению с предыдущей моделью точность удара повысится на 30 %.

К слову, старт сезона 2020/21 в итальянском первенстве предварительно запланирован на 12 сентября.