Серія А презентувала офіційний м'яч на сезон 2020/21

Серія А опублікувала фото нового ігрового снаряду в офіційному твіттері змагань.

Nike презентував офіційний м'яч АПЛ

М'яч отримав назву Nike Flight. Основним його кольором став білий. Натомість на п'ятикутниках є сині вставки, а жовті смуги розділяють їх. Окрім того, при створенні м'ячів використано технологію Aerowsculpt, що стабілізує траєкторію польоту сфери. Американський виробник запевнив, що в порівнянні з попередньою моделлю точність удару підвищиться на 30 %.

До слова, старт сезону 2020/21 в італійській першості попередньо заплановано на 12 вересня.