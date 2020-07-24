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Серія А презентувала офіційний м'яч на сезон 2020/21

11:55 - Читать на русском
Серія А презентувала офіційний м'яч на сезон 2020/21
Роналду забиває старим м'ячем / LaPresse

Вищий дивізіон чемпіонату Італії продемонстрував світлини м'яча від Nike, яким гратимуть у наступному сезоні.

Серія А опублікувала фото нового ігрового снаряду в офіційному твіттері змагань.

Nike презентував офіційний м'яч АПЛ

М'яч отримав назву Nike Flight. Основним його кольором став білий. Натомість на п'ятикутниках є сині вставки, а жовті смуги розділяють їх. Окрім того, при створенні м'ячів використано технологію Aerowsculpt, що стабілізує траєкторію польоту сфери. Американський виробник запевнив, що в порівнянні з попередньою моделлю точність удару підвищиться на 30 %.

До слова, старт сезону 2020/21 в італійській першості попередньо заплановано на 12 вересня.

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Теги
Італія Серія А Футбольний м'яч
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