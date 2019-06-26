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Кроос рассказал, когда собирается закончить игровую карьеру

20:21 56 Читати українською
Кроос рассказал, когда собирается закончить игровую карьеру
Тони Кроос / Reuters

Хавбек Реала Тони Кроос не хочет затягивать с футбольной пенсией.

Немец готов уйти на заслуженный отдых после окончания контракта со "сливочными".

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"В 33 года было бы неплохо выйти на пенсию. До этого момента у меня будет возможность выбрать, стоит ли продолжать. Поехать далеко после Мадрида? Я никогда не буду играть в США, Китае или Катаре", – цитирует 29-летнего Крооса Bild.

Статистика диспетчера Реала в Ла Лиге 2018/19 – 4 ассиста в 29-и матчах. Его контракт с мадридцами действует до 2022 года.

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