Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в команді

Зінедін Зідан шукає вертикальності та динамічності, однак йому бракує футболіста, який створює серйозні проблеми Флорентіно Пересу.

Оновлений проект мадридського Реала передбачає не лише кадрову революцію основного складу, але й зміни у тактичних побудовах. Зідан хоче бачити старий добрий Мадрид, який, наче торнадо, минав центр поля, знищуючи суперників на високій швидкості. Повернути "вершковим" крила покликані трансфери Азара, Менді, Родріго та Йовіча, проте Зізу все ще не вистачає одного важливого "гвинтика у механізмі", який, на думку французького фахівця, визначатиме обличчя усіє команди. Мова йде про Поля Погба – найбільшу дилему президента мадридського клубу.

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Півзахисник Манчестер Юнайтед фігурує у кожній з чотирьох тактичних схем Зідана, інформує видання AS. Поки Флорентіно Перес розглядає дешевші альтернативи французу (Фабіан або ван Ван де Беек), не збираючись йти на повідку босів "червоних дияволів", які оцінюють Погба у 150 млн фунтів, Зізу вперто відводить своєму зірковому співвітчизнику роль першої скрипки у центрі поля.

Улюблені для Зідана 4-3-3

Ця схема найчастіше використовувалась Зізу під час його першого етапу на Сантьяго Бернабеу. Попри небажання Крооса виконувати роль "п'ятірки" саме німецький хавбек міг би замінити Каземіро, який серйозно розчарував тренерський штабу минулому сезоні, на позиції опорного хавбека. Поруч з чемпіоном світу-2014 Зідан бачить Модріча та Погба, альтернативою якого є представник "Наполі" Фабіан Руїс. За таких умов Азар отримає повну свободу дій на лівому фланзі атаки, а Вінісіус або Асенсіо – праворуч. Роль центрфорварда відводиться Каріму Бензема, тоді як 60-мільйонний новачок Лука Йовіч буде змушений задовольнитись роллю резервіста, принаймні тимчасово.

Класичні 4-4-2 з Бензема та Йовічем

Єдина суттєва зміна порівняно з першим варіантом – дует форвардів Бензема та Йовіч. Щоправда, Азар буде змушений опуститись трохи нижче, а Модріч – перебратись на нерідний для себе правий фланг півзахисту. Найбільшими жертвами таких змін стали б молоді Асенсіо і Вінісіус, для яких зачинилися б двері до стартового складу.

4-2-3-1 як шанс для усіх... крім Йовіча

Схоже, це саме те, чого шукає Зідан. Прудконогі вінгери (Азар і Вінісіус), два опорника з хорошою фізикою та першим пасом, Модріч у ролі "диспетчера" і Бензема як наконечник атак. Основна проблема цієї розстановки –Лука Йовіч, якому довелось б чекати свого шансу на "банці".

Тріумфальний ромб з минулого у 4-2-3-1

Схожа тактика приносила "бланкос" успіх, коли Іско розташовувався під двома форвардами, а позаду іспанця перебували Модріч, Кроос та Каземіро, утворюючи своєрідний ромб у центрі поля. Функції Іско, який не входить у плани Зідана, здатний виконувати Азар, що бельгієць неодноразово доводив у лондонському Челсі. Йовіч повернувся б у стартову "одинадцятку", натомість Кроос був би змушений поступитись місцем Каземіро як чистому руйнівнику.

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