Кроос: Пошкодував про продовження контракту з Баварією через 10 хвилин після підписання

Півзахисник Реала Тоні Кроос з жалем пригадує свою кар'єру в Баварії.

"Мені часто говорили, що я хороший і що я все роблю правильно, але я все одно не грав. Я був впевнений, що заслуговую більшого.

"Хочу завершити кар'єру в Мадриді", – Кроос прокоментував продовження контракту з Реалом

Я виступав в оренді за Байєр і не хотів повертатися. Я пошкодував про продовження контракту з Баварією через 10 хвилин, після того як поставив підпис під новою угодою", – цитує Крооса Goal.

Нагадаємо, німецький хавбек перейшов з Баварії в Реал у 2014 році за 25 млн євро.

В минулому сезоні Ла Ліги Кроос провів 28 матчів, в яких відзначився 4-ма асистами.

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