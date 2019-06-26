Кроос розповів, коли збирається закінчити ігрову кар'єру

Хавбек Реала Тоні Кроос не хоче затягувати з футбольною пенсією.

Німець готовий піти на заслужений відпочинок після закінчення контракту з "вершковими".

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"У 33 роки було б непогано вийти на пенсію. До цього моменту у мене буде можливість вибрати, чи варто продовжувати. Поїхати далеко після Мадрида? Я ніколи не буду грати в США, Китаї або Катарі", – цитує 29-річного Крооса Bild.

Статистика диспетчера Реала у Ла ЛІзі 2018/19 – 4 асисти в 29-и матчах. Його контракт з мадридцями чинний до 2022 року.

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