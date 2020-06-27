Кривенцов прокомментировал возможность возглавить Мариуполь

Бывший наставник молодежной команды Шахтера Валерий Кривенцов поделился мыслями о перспективах работы в мариупольской команде.

"В Мариуполе есть тренер с действующим контрактом. Я с уважением отношусь ко всем своим коллегам. Пока по этому вопросу сказать мне нечего. Никто с предложением возглавить Мариуполь на меня пока не выходил.

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Сложно сказать, если бы такое произошло. Там есть много интересных моментов – по организации, комплектации, планов на будущее, стратегии. Целый комплекс. Учитывая, что я с Мариуполем уже работал – я сейчас думаю обо всем этом. Тогда я пришел на пустое место. Мариуполь не знал, где он будет играть. Я пытался пригласить игроков в команду, разговаривал с ними, и они мне говорили: если будем в УПЛ, придем, а если в Первой лиге – нет... Если помните, я тогда собрал в Мариуполе одну молодежь. Но повторюсь: сезон продолжается, и там есть тренер", – сказал Кривенцов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, 46-летний специалист уже тренировал Мариуполь в 2015-2016 годах. Также работал в академии Шахтера, юношеской и молодежной командах "горняков". Летом 2019-го покинул "оранжево-черных" и с этого времени остается без команды.

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