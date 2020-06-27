toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРЫ

Кривенцов прокомментировал возможность возглавить Мариуполь

09:19 - Читати українською
Кривенцов прокомментировал возможность возглавить Мариуполь
Валерий Кривенцов / ФК Шахтер

Бывший наставник молодежной команды Шахтера Валерий Кривенцов поделился мыслями о перспективах работы в мариупольской команде.

"В Мариуполе есть тренер с действующим контрактом. Я с уважением отношусь ко всем своим коллегам. Пока по этому вопросу сказать мне нечего. Никто с предложением возглавить Мариуполь на меня пока не выходил.

Мариуполь вместо Бабича может пригласить экс-тренера молодежки Шахтера

Сложно сказать, если бы такое произошло. Там есть много интересных моментов – по организации, комплектации, планов на будущее, стратегии. Целый комплекс. Учитывая, что я с Мариуполем уже работал – я сейчас думаю обо всем этом. Тогда я пришел на пустое место. Мариуполь не знал, где он будет играть. Я пытался пригласить игроков в команду, разговаривал с ними, и они мне говорили: если будем в УПЛ, придем, а если в Первой лиге – нет... Если помните, я тогда собрал в Мариуполе одну молодежь. Но повторюсь: сезон продолжается, и там есть тренер", – сказал Кривенцов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, 46-летний специалист уже тренировал Мариуполь в 2015-2016 годах. Также работал в академии Шахтера, юношеской и молодежной командах "горняков". Летом 2019-го покинул "оранжево-черных" и с этого времени остается без команды.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

blog_ava
Роковая ошибка Шахова и полезный Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лечче – 4:0
01:30
2015
Теги
Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь Валерий Кривенцов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
2
мин
Шахтер
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук