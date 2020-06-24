Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

Полтавская Ворскла одолела Мариуполь в рамках 1/2 финала Кубка Украины. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Второй полуфинальный матч турнира соперники начали осторожно. Очевидно, сказалось волнение – все же середняки УПЛ не часто реально претендуют на выход в финал.

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Первая опасность возникла на 11-й минуте, когда Пуцлин пробил с лета после ошибки Яворского – рикошет и угловой. В ответ Мышнёв пробил низом с линии штрафной, но защитник Ворсклы заблокировал эту попытку. Тут же полтавчане могли открыть счет, однако мяч после дальнего удара Кане прошел рядом со штангой.

Следующего момента пришлось ждать минут 15, а в эпицентре событий снова оказался малийский защитник Ворсклы. В этот раз Кане классно пробил со штрафного вблизи угла штрафной зоны, однако Гальчук вытащил мяч из-под стойки. Добивание же в исполнении Чеснакова получилось очень неудачным – сфера прошла далеко от створа ворот.

Поняв, что с гостями лучше не шутить, приазовцы добавили обороты. Давление Мариуполя быстро дало плоды: на 37-й минуте Горбунов подхватил мяч, сместился с фланга в центр и пробил с полукруга штрафной, а Ризнык, дезориентированный Чурко (и, похоже, мини-рикошетом от него), не справился с ударом хавбека – 1:0!

Еще до перерыва Горбунов мог оформить дубль. 26-летний приазовец выскочил на свидание с голкипером, но проиграл полтавчанину в ближнем бою. Показать мастер-класс младшему партнеру мог Фомин, но после паса Топалова под удар судейская бригада зафиксировала у ветерана офсайд.

Со старта второй половины игры прогнозируемо активнее заиграли гости. Вот уже Скляр ударом головой метил в дальний угол после навеса Ребенка – неточно. А несколько минут спустя Кане замечательной диагональю вывел того же Ребенка на ударную позицию, но тот не смог акцентировано пробить, поэтому Гальчук справился с угрозой.

Разочаровавшись в партнерах, малиец взял инициативу на себя и снова попытался пробить вратаря Мариуполя дальним ударом, но тот и в этот раз не дремал. После этого эпизода игра обеих команд стала хаотичной – и приазовцы, и полтавчане пытались отвечать атакой на атаку, забыв о центре поля.

"Рваный" стиль, однако, не увеличил количество опасных моментов. Такой подход Мариуполя при победном счете выглядел авантюрно. В конце концов, приазовцы были наказаны за излишнюю активность впереди. На 79-й минуте Тищенко сфолил против Степанюка в собственной штрафной и привез пенальти. К отметке подошел Кане и уверенно переиграл Гальчука – 1:1.

Эмоциональный подъем едва не позволил Ворскле сразу же выйти вперед. Безусловно лучший в составе полтавчан Кане сместился с фланга в центр и элегантно подкручивал мяч в дальний угол, но тот просвистел рядом с девяткой! Почти сразу же Гальчук отбил перед собой, но воспользоваться беспорядком в обороне Мариуполя полтавчане не смогли.

А на 89-й минуте малиец после паса из глубины оказался на ударной позиции, но его выстрел с лета парировал кипер. Атака же вторым темпом привела лишь к угловому. Добавленное арбитром время команды провели осторожно, потому возможностей забить больше не создали. Дело перешло к экстра-тайму.

В дополнительное время инициативу продолжила контролировать Ворскла. Зато мариупольцы периодически пытались огрызнуться в контратаках. Как следствие, в первые 15 минут команды обменялись моментами. Удар Фомина после разворота в девятку прошел над перекладиной, а Полегенько только в последний момент помешал Сапаю замкнуть фланговый прострел.

Еще меньше моментов создали соперники во второй 15-минутке. На поле стало больше борьбы, а мяч преимущественно держался в центре поля. Едва ли не единственный раз нарушил это равновесие Полегенько, но его удар метров с 20-ти вышел слишком неточным. В конце концов, матч справедливо перешел в серию пенальти.

Лишней интриги лотереи добавил руководитель гостей Юрий Максимов, специально под одиннадцатиметровые выпустивший 16-летнего (!) вратаря Павла Исенко. Юный кипер парировал первый же удар – от Кулакова. Но шансы команд сразу сравнял полтавчанин Шехич, отправив мяч на трибуны. Далее Исенко едва не взял выстрел Полегенько, а затем отразил неудачную паненку Игнатенко. И хотя Баенко не забил Гальчуку, но юниор Ворсклы взял последний удар и вывел Полтаву в финал!

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