Кривенцов прокоментував можливість очолити Маріуполь

Колишній наставник молодіжної команди Шахтаря Валерій Кривенцов поділився думками щодо перспектив роботи у маріупольській команді.

"У Маріуполі є тренер з чинним контрактом. Я з повагою ставлюся до всіх своїх колег. Поки щодо цього питання сказати мені нічого. Ніхто з пропозицією очолити Маріуполь на мене поки не виходив.

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Складно сказати, якби таке сталося. Там є багато цікавих моментів – щодо організації, комплектації, планів на майбутнє, стратегії. Цілий комплекс. З огляду на, що я з Маріуполем вже працював – я зараз думаю про все це. Тоді я прийшов на порожнє місце. Маріуполь не знав, де він буде грати. Я намагався запросити гравців у команду, розмовляв з ними, і вони мені казали: якщо будемо в УПЛ, прийдемо, а якщо у Першій лізі – то ні... Якщо пам'ятаєте, я тоді зібрав у Маріуполі одну молодь. Але повторюся: сезон триває, і там є тренер", – сказав Кривенцов у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, 46-річний фахівець вже тренував Маріуполь у 2015-2016 роках. Також працював в академії Шахтаря, юнацькій та молодіжній командах "гірників". Влітку 2019 року покинув "помаранчево-чорних" і з цього часу залишається без команди.

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