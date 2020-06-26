Мариуполь вместо Бабича может пригласить экс-тренера молодежки Шахтера

Не исключено, что по итогам нынешнего сезона в Мариуполе произойдет смена главного тренера.

По информации Команда 1, руководство азовского клуба осталось недовольно выступлением команды в полуфинале Кубка Украины, но у команды Александра Бабича еще остается шанс пробиться в Лигу Европы через матчи плей-офф УПЛ.

"После окончания УПЛ может прийти хоть Капелло": Бабич – о возможном назначении Маркевича тренером Мариуполя

Издание отмечает, что для Мариуполя не менее важен прогресс молодых футболистов, а в этом вопросе клубу может помочь Валерий Кривенцов. Кандидатуру именно этого специалиста рассматривают в азовском клубе.

Отметим, что Кривенцов уже работал с Мариуполем в сезоне 2015/16. Наибольшим успехом в тренерской карьере Валерия стал выход в финал Юношеской лиги УЕФА с Шахтером U-19.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал