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Мариуполь вместо Бабича может пригласить экс-тренера молодежки Шахтера

11:35 - Читати українською
Мариуполь вместо Бабича может пригласить экс-тренера молодежки Шахтера
Валерий Кривенцов / Getty images

Не исключено, что по итогам нынешнего сезона в Мариуполе произойдет смена главного тренера.

37’ Сергей Горбунов
 
Ибрахим Кане 80’
37’ Сергей Горбунов
80’ Ибрахим Кане

По информации Команда 1, руководство азовского клуба осталось недовольно выступлением команды в полуфинале Кубка Украины, но у команды Александра Бабича еще остается шанс пробиться в Лигу Европы через матчи плей-офф УПЛ.

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Издание отмечает, что для Мариуполя не менее важен прогресс молодых футболистов, а в этом вопросе клубу может помочь Валерий Кривенцов. Кандидатуру именно этого специалиста рассматривают в азовском клубе.

Отметим, что Кривенцов уже работал с Мариуполем в сезоне 2015/16. Наибольшим успехом в тренерской карьере Валерия стал выход в финал Юношеской лиги УЕФА с Шахтером U-19.

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Мариуполь - Ворскла Валерий Кривенцов Александр Александр Бабич Мариуполь Мариуполь
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