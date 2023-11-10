Руководство Зари после поражения от Маккаби в рамках группового этапа Лиги Европы отважилось на кадровые изменения.

Украинский специалист Валерий Кривенцов покинул пост главного тренера луганской Зари. Об этом пишет ТаТоТаке.

Заря – Маккаби Тель-Авив: Кривенцов нашел причины поражения своей команды в матче Лиги конференций

По информации источника, решение об отставке Кривенцова было принято сразу после поражения от Маккаби (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций. К следующему матчу (против ЛНЗ) команду будет готовить Младен Бартулович – он будет исполнять обязанности главного тренера до конца первого круга УПЛ.

Напомним, Кривенцов провел во главе луганской команды лишь 11 матчей, в которых одержал 3 победы, трижды сыграл вничью и 5 раз терпел поражение. Таким образом, Заря прощается уже со вторым тренером за последние несколько месяцев. В конце августа уволили серба Ненада Лалатовича.

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