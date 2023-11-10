Главный тренер луганской Зари Валерий Кривенцов поделился эмоциями после проигранного матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций, где его команда встречалась с Маккаби Тель-Авив.

"Для зрителей игра была интересной, потому что обе команды атаковали. Было большое количество голевых моментов, где забивала одна команда – Маккаби, а мы – нет".

Заря – Маккаби Тель-Авив – 1:3 – видео голов и обзор матча

У нас очень молодой состав, поэтому недостаточно опыта для выступлений в таких соревнованиях. Но ребята молодцы, они показали, что могут играть смело и не опустили руки. Даже проигрывая 0:3, обрели у себя силы, создавали моменты. Забили мяч, который отменила система ВАР. Забили снова, были еще шансы. Команда отдала все свои силы на поле, на которые в настоящее время способна.

Какие проблемы в своей игре должна решить Заря? – Мы знаем наши недостатки. Очень много мячей в наши ворота забивается из зоны наших центральных защитников. Каждый день работаем над исправлением этих ошибок, но, к сожалению, они повторяются", – цитирует Кривенцова пресс-служба Зари.

Напомним, луганская Заря уступила Маккаби (1:3) в рамках четвертого тура Лиги конференций. Пока команда Кривенцова имеет в своем активе 6 турнирных пунктов.

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