Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Маккаби Тель-Авив на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Из-за войны на территории Украины луганчане и дальше вынуждены играть за границей – игра 4-го тура Лиги конференций состоялась в польском Люблине. Аналогичные проблемы возникли и у Маккаби, который не играл больше месяца – израильский чемпионат пошел на паузу.

В двух предыдущих матчах группового турнира Лиги конференций Заря набрала 4 очка и занимала второе место квартета B. У Маккаби было 3 пункта – ничья с Гентом и победа над исландским Брейдабликом, проигравшим все три матча. Нынешние соперники сыграли всего два поединка в Лиге конференций – первая встреча Маккаби и Зари в Тель-Авиве была запланирована еще на 26 октября, но из-за боевых действий в Израиле УЕФА перенес игру 3-го тура на 25 ноября.

Соответственно сегодняшняя победа в Люблине значительно повышала шансы потенциального триумфатора на итоговое второе место группы. Учитывая длительное отсутствие игрового тонуса у команды знаменитого Робби Кина, который в свое время зажигал в АПЛ, казалось, что у Зари есть шансы. Но игроки Маккаби их цинично уничтожили уже в первой четверти матча.

Первый момент на 6-й минуте создали израильтяне. Джордан принял на себя обводящий удар Битона в дальний угол. Угловой, ставший голевым для гостей. Мяч отскочил к Лукассену, который ударом пяткой открыл счет Такое решение центрального защитника стало полной неожиданностью для Турбаевского, который не спас. Крайне неудачное начало для команды Валерия Кривенцова.

Заря хоть как-то ответила только на 13-й минуте. Нагнойный не смог принять мяч в штрафной, после чего луганчане впервые пробили в створ. Дальняя попытка не составила проблем для Москеры. В общем, обе команды не чурались бить при первой же возможности, если не удавалось разыграть. Еще одна дальняя попытка от Герреро – выше ворот.

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А вот на 23-й минуте подопечные Кривенцова вполне могли сравнять счет. Нагнойный был первым на подборе и мощно приложился метров с 15 в дальний угол – эффектный сейв Москеры! Впервые кипер Маккаби реально спас команду.

Не забиваешь – получай. На 26-й Маккаби удвоил преимущество. Перетц головой замкнул подачу в штрафную, пробив мимо кипера. Не самым лучшим образом сыграли как центрбеки, так и Турбаевский. 0:2 уже после четверти матча. Здесь же могло быть и 0:3 – перекладина на пару с вратарем спасли луганчан от полного провала. Техничные игроки Маккаби откровенно начали "возить" команду Кривенцова. 28 на 72 процента владения мячом после 30-ти минут. Не в нашу пользу, разумеется.

К чести Зори, просто так казаться она не собиралась, и последний отрезок тайма провела гораздо лучше. Мичин приложился из-за пределов штрафной – снова сейв Москеры. Здесь же кипер Маккаби отразил мощный удар Антюха. Прижали луганчане – удар Нагнойного в последний момент заблокировал Лукассен. Да что ты будешь делать с этим Москерой. За три минуты панамский кипер еще трижды вступил в игру. Сначала он выиграл дуэль соотечественников после выхода Герреро, после чего парировал два удара Антюха.

Наказание за расточительство было показательным. Наиграла же Заря на забитый гол, однако пропустила в третий раз. И снова все очень легко. Навес с фланга, Перетц вбежал в зону между Снурницыным и Джорданом, и головой довел счет до разгромного. 0:3 после первого тайма – счет, который украинская команда точно не заслужила, однако свои моменты реализовывать надо. 7 ударов в створ от луганцев, но ни одного забитого мяча.

В перерыве Кривенцов решил снять Герреро, упустившего несколько моментов. Вместо панамского форварда вышел Игорь Горбач. Счет едва не стал 0:4 – после удара Захави мяч на сантиметры разминулся со штангой. Зато наконец забила Заря! Луганчане разыграли классную атаку, Горбач после прострела с фланга пропустил мяч на Мичина, который не без помощи рикошета сократил отставание. Казалось. Арбитр после просмотра VAR увидел офсайд на начальной стадии атаки.

Джокеры Кривенцова чуть не организовали гол сразу после выхода. Алефиренко сбросил на Волошина, тот пробил в дальний угол. Кипер был бессилен, но за Маккаби сыграла стойка. Батагов чуть не привез четвертый гол в ворота Турбаевского – защитник далеко отпустил мяч, однако кипер спас. И тут же луганчане наказали – Горбач сбросил на Кирюханцева, Игорь отдал на Алефиренко, который точно пробил в ближний. 1:3 на 74-й минуте.

Добавила Заря после гола. Яцик мог сокращать отставание до минимума – арендованный у Динамо хавбек классно пробил под перекладину, но снова Москера на высоте. Могли луганчане забить больше, чем один мяч, однако это был не наш вечер. Все решили провалы в защите украинцев и мастер-класс игроков Маккаби, которые, в отличие от подопечных Кривенцова, роскошно использовали свои шансы. Ну и удачная игра кипера гостей, куда без этого.

1:3 – Заря потерпела первое поражение в групповом турнире Лиги конференций. Подопечные Кривенцова с 4 очками пропустили на второе место Маккаби, который набрал 6 баллов. Гент одержал волевую победу над Брейдабликом и лидирует в группе B, имея 10 пунктов. Решающей для Зари с точки зрения перспектив в еврокубках станет последняя неделя ноября – 25 и 30 числа луганчане сыграют с Маккаби и Гентом.

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