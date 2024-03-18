Новый богатенький клуб готовит прорыв в УПЛ – Бурбас раскрыл космический бюджет на миллионы долларов
Украинский футбол вскоре может получить новую "историю Золушки".
Клуб Первой лиги надеется повторить путь Полесья, которое с хорошим бюджетом вышло в УПЛ и сразу претендует на высокие места.
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"В ФК Буковина закладывают рекордный бюджет. По моей инфе, в следующем сезоне для выхода в УПЛ в Черновцах планируют потратить 8,5 млн долл. Для клуба Первой лиги это космическая цифра", – написал Игорь Бурбас.
Нынешний сезон Буковина уже не спасет. Команда слабо провела первую часть сезона и будет выступать в группе выбывания Первой лиги, где нужно просто сохранить прописку на следующую кампанию.
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