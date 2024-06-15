Президент харьковского клуба Владимир Носов признался, что может отбить у него желание заниматься игрой миллионов.

– Три главных инсайда, которые вы открыли для себя об украинском футболе за полгода работы с Металлистом 1925?

– Во-первых, украинский футбол имеет огромный, но неиспользованный потенциал для масштабирования за рубежом. Таланты, которые я здесь вижу, не уступают игрокам из ведущих европейских чемпионатов.

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Второе, это то, что футбол в Украине, к сожалению, не всегда использует все возможности, чтобы стать успешным бизнесом. И третье – это то, как круто чувствовать себя частью команды. Играть в футбол даже во время войны, даже не имея домашнего стадиона, без болельщиков. Это касается абсолютно всех команд: профессиональных, любительских, мужских, женских, юношеских и, конечно, детских.

– 5 пунктов, как вы хотите изменить Металлист 1925 летом во время подготовки к новому сезону?

– Могу сказать, что подготовка будет активной. У нас много работы, анализ ошибок, их проработка и совершенствование.

– Во сколько раз будут отличаться инвестиции по сравнению с УПЛ?

– Металлист 1925 перешел в Первую лигу, но мы продолжаем финансово поддерживать команду, в этом направлении ничего не изменилось.

– Через сколько лет вы хотите выйти на прибыльность в футбольном бизнесе?

– У нас есть план. Мы движемся в направлении построения всех бизнес-процессов. Но пока самое главное – стабилизировать команду. Сколько это займет времени? Я не могу сказать.

– Что может вас отвлечь от веры в футбол?

– Нечестность и несправедливость. Равнодушие и пренебрежение к болельщикам. Непрофессиональное отношение к игре. Скучные матчи. Но как многолетний фанат футбола могу сказать, что этого не будет. Мы все работаем над тем, чтобы этого никогда не случилось. Чтобы футбол оставался нашей любимой игрой, нравился нашим детям и даже онлайновому поколению, – рассказал Носов в комментарии Dev.ua.

Напомним, по итогам чемпионата Металлист 1925 вылетел из УПЛ и следующий сезон начнет в Первой лиге.

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