"Заря является третьей силой в нашем чемпионате. Конечно, счет сегодня большой для нас, очень неприятный. Заря использовала свои моменты, к сожалению. Мы сегодня также были близки к тому, чтобы забить не один гол, но мяч не шел в ворота.

Дубли Гладкого и Аллахьяра в видеообзоре матча Металлист 1925 – Заря – 1:6

Команду мы предупреждали, знали, как играет Заря, постоянно делает высокий прессинг. Очень много игры один в один, где за спиной защитников остается много свободного пространства, которое мы должны использовать. Первый гол так и забили. И потом у нас было несколько хороших, чтобы играть дальше. Впрочем, необязательная ошибка нашего игрока. Первый гол, второй, потом еще ошибки индивидуальны, да и такой счет.

Почему сделал обратную замену Фабинью? Я так решил… Это была моя реакция на действия игрока. Жизнь не кончается. Надо продолжать больше работать. Опять-таки, если ты моделируешь любую ситуацию на тренировке, а в игре там вообще должна быть молниеносная реакция на все. Если не успеваем за тем, как развивается момент, не можем предусмотреть опасные зоны, откуда могут забивать голы, что говорить.

Нам остается только одно: ни в коем случае не опускать руки, ни в коем случае не опустим. Будем работать над улучшением всего. Мы посмотрели. Конечно, ждать чуда, что у нас игроки играли только в Первой лиге. Сейчас вышли немного на другой уровень, на нас уже настраиваются совсем иначе. На этот момент мы с этим не справились. Это для нас хорошая мотивация для дальнейшего прогресса", – цитирует тренера официальный сайт клуба.

Напомним, что харьковчане забили первыми усилиями Ременюка. Однако затем луганчане забили шесть голов, три из них – в большинстве после удаления Шершня на 66-й минуте.

Заря разгромила Металлист 1925 благодаря феерии Гладкого – луганчане забили 6 голов и поднялись на третью позицию в УПЛ