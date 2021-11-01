"Зоря є третьою силою в нашому чемпіонаті. Звісно, рахунок сьогодні великий для нас, дуже неприємний. Зоря використала свої моменти, на жаль. Ми сьогодні також були близькими до того, щоб забити не один гол, але м'яч не йшов у ворота.

Дублі Гладкого та Аллах'яра у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Зоря – 1:6

Команду ми попереджали, знали, як грає Зоря, постійно робить високий пресинг. Дуже багато гри один в один, де за спиною захисників залишається багато вільного простору, який ми мали використовувати. Перший гол так і забили. І потім у нас було декілька хороших, щоб грати так далі. Втім, не обов'язкова помилка нашого гравця. Перший гол, другий, потім ще помилки індивідуальні, ну і такий рахунок.

Чому зробив зворотню заміну Фабінью? Я так вирішив... Це була моя реакція на дії гравця. Життя не закінчується. Треба продовжувати більше працювати. Знову ж таки, якщо ти моделюєш будь-яку ситуацію на тренуванні, а в грі там взагалі має бути блискавична реакція на все. Якщо не встигаємо за тим, як розвивається момент, не можемо передбачити небезпечні зони, звідки можуть забивати голи, то що казати.

Нам залишається лише одне: в жодному разі не опускати руки, ні в якому випадку не опустимо. Будемо працювати над покращенням всього. Ми подивилися. Звісно, чекати на диво, що у нас гравці грали тільки у Першій лізі. Тож, зараз вийшли трохи на інший рівень, на нас вже налаштовуються зовсім інакше. На цю мить ми з цим не впоралися. Це для нас хороша мотивація для подальшого прогресу", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що харків'яни забили першими зусиллями Ременюка. Однак, потім луганці забили шість голів, три з них – у більшості після вилучення Шершня на 66-й хвилині.

Зоря розтрощила Металіст 1925 завдяки феєрії Гладкого – луганці забили 6 голів і піднялись на третю позицію в УПЛ