Металлист 1925 года уступил Заре в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В предыдущем туре чемпионата Украины Металлист 1925 года разбил Ингулец. Теперь же команда Валерия Кривенцова сама дважды подряд пропустила не менее 5 мячей. Следом за фиаско в Кубке против Александрии случился еще больший разгром от Зари.

Заря разгромила Металлист 1925 благодаря феерии Гладкого – луганчане забили 6 голов и поднялись на третью позицию в УПЛ

Харьковчане открыли счет, но после этого – катастрофа. Гости в ответ забили шесть голов. По дублю в свой актив записали Александр Гладкий и Аллахьяр Сайядманеш. Благодаря этой победе Заря хотя бы временно поднялась на третье место.