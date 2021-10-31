Дубли Гладкого и Аллахьяра в видеообзоре матча Металлист 1925 – Заря – 1:6
21:58 - Читати українською
Металлист 1925 года уступил Заре в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
66’ Михаил Шершень
Ахмед Алибеков 90+2’
66’ Михаил Шершень
90+2’ Ахмед Алибеков
В предыдущем туре чемпионата Украины Металлист 1925 года разбил Ингулец. Теперь же команда Валерия Кривенцова сама дважды подряд пропустила не менее 5 мячей. Следом за фиаско в Кубке против Александрии случился еще больший разгром от Зари.
Заря разгромила Металлист 1925 благодаря феерии Гладкого – луганчане забили 6 голов и поднялись на третью позицию в УПЛ
Харьковчане открыли счет, но после этого – катастрофа. Гости в ответ забили шесть голов. По дублю в свой актив записали Александр Гладкий и Аллахьяр Сайядманеш. Благодаря этой победе Заря хотя бы временно поднялась на третье место.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter