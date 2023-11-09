"Нас ожидает очень важная игра с турнирной точки зрения. Поэтому будем стараться отдать все силы ради победы. В нашей команде травмированных нет.

Заря – Маккаби Тель-Авив: матч Лиги конференций рассудит нефартовый для луганчан арбитр

Маккаби Тель-Авив – базовая команда для национальной сборной Израиля, поскольку они имеют 7 сборников. Плюс это команда, у которой есть 8 легионеров (из них двое являются игроками своих сборных). Команда очень любит высоко прессинговать, старается со всеми соперниками играть первым номером. У них очень хороший контроль мяча, ровный состав. Израильтяне играют в комбинационный футбол, поэтому, считаю, наша игра будет очень интересной.

В последнее время у Зари не тот результат, который бы хотела. Ни одна команда в УПЛ нас не переиграла по игре. Мы создаем достаточно моментов, чтобы выигрывать каждый матч, но... Заря, так же как и наша нация, очень смелая. И я очень надеюсь, что ребята на протяжении всей игры будут смелые, не будут бояться соперника, будут агрессивными и будут идти вперед.

В Израиле началась война и это очень страшно, ведь в нашей стране война, к сожалению, продолжается уже 9 лет. Хочется, в частности, выразить большую благодарность нашим Вооруженным силам Украины, которые защищают нашу страну от агрессора.

Поможет ли Заре отсутствие тренировок в Маккаби? Мы же не знаем, правда ли это. Они говорят, что не тренировались, но мне кажется, что они все-таки готовились", – сказал Кривенцов на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, дуэль между Зарей и Маккаби состоится уже сегодня, 9 ноября, в польском Люблине. Начало встречи в 22:00.

Заря – Маккаби Тель-Авив: анонс матча Лиги конференций