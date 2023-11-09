Этот матч должен был бы стать вторым в противостоянии Зари и Маккаби. Первый должен был состояться две недели назад, однако начало войны на Ближнем Востоке изменило планы. Луганский клуб предлагал сыграть оба поединка в Люблине или поменять выезд и "домашку" местами, однако израильтяне наотрез отказались играть в октябре – а УЕФА стал на их сторону. Письма украинцев, где говорилось о тяжелом календаре в ноябре и огромных проблемах с логистикой, во внимание не приняли.

Не приняли во внимание и уместное замечание со стороны Зари относительно переносов. Наши клубы ни разу не просили об изменении даты, несмотря на Революцию, оккупацию Крыма, боевые действия в 2014-2021 годах и полномасштабное вторжение – но УЕФА и Маккаби было все равно. И это при том, что матчи баскетбольного Маккаби Т-А в Евролиге никто не переносил.

Таким образом, во второй раз украинцы встретятся с израильтянами 25 ноября. УЕФА просто поставила поединок на день, когда Заря должна была сыграть с Колосом в УПЛ. Надо поблагодарить, что Маккаби просто не отдали три очка за красивые глаза...

Ну а теперь к футболу. Результат противостояния с тель-авивцами может стать определяющим при распределении мест в группе В. Пока наша команда держится на второй строчке, имея 4 зачетных балла в активе, а Маккаби отстает на одно очко. Брейдаблик, вероятно, останется с нулем и после 4-го тура в ЛК, поэтому исландцев можно списывать. Если удастся набрать 4 пункта в спарке с израильтянами, то 1/16 финала де-факто будет в кармане Зари.

Вот только сделать это непросто. Маккаби Тель-Авив лидирует в чемпионате, одержав 4 победы и 1 ничью в 5 турах. В квалификации Лиги конференций коллектив выбил Петрокуб, АЕК Ларнаку и Целье, не проиграв ни разу, а единственное поражение в сезоне месяц назад нанес Гент. Кстати, это был единственный матч, в котором тель-авивцы не забили хотя бы один гол – у себя в чемпионате они вообще имеют самую высокую результативность.

Брейдаблику израильтяне забили трижды. Словом, команда очень агрессивная. Подопечные легендарного Робби Кина исповедуют атакующий футбол и имеют кучу техничных игроков в составе – впрочем, не хватает дисциплины в обороне. Даже исландцы забили им дважды, причем в одном из моментов они откровенно увозили всю защиту Тель-Авива. Особенно коллектив слаб на флангах обороны и при стандартах.

Стоит также отметить проблемы Маккаби, созданные войной. Легионеры выехали из страны и тренировались отдельно с личными коучами, а местные игроки тренировались с юношеской командой. Первые воссоединились со вторыми в воскресенье, однако Робби Кин доволен формой футболистов.

Хочется, чтобы Заря воспользовалась этими уязвимостями, но форма луганчан не впечатляет. Приход Валерия Кривенцова должен был систематизировать и улучшить игру "черно-белых" – и хотя потуги нового коуча в этом направлении заметны, результаты разочаровывают. В чемпионате удалось одержать всего одну победу в шести турах, а в Кубке случился разгром от Черноморца.

Где-то и в чем-то Заря демонстрировала хорошую игру, где-то плохую, где-то – посредственную. В целом же команда остается максимально нестабильной. Результативность низкая (только два раза забили больше двух голов) и держится на одном Герреро, а оборона пропускает в каждом туре даже от самых слабых соперников. Впрочем, на этом фоне есть островок надежды.

Это – Лига конференций. Здесь Заря расписала убедительные 1:1 с Гентом и победила Брейдаблик на выезде. А еще вспоминается победа над Славией в квалификации ЛЕ, когда Валерий Кривенцов тренировал неофициально. Причем добиться успеха удавалось благодаря тактической подготовке, а значит работа нового наставника не проходит зря.

С другой стороны, переиграть Брейдаблик получилось на фарте, а уровень футбола в Исландии оказался критически низким. Именно поэтому за Зарю нынче так тревожно.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бутко, Вантух (Заря)

Дисквалифицированы: –

Не сыграют по другим причинам: Мишпати (Маккаби Т-А)

Ориентировочные составы на матч Заря – Маккаби Тель-Авив

Заря: Турбаевский – Данченко, Джордан, Батагов, Снурницин – Яцык – Антюх, Нагнойный, Мишнев, Горбач – Герреро

Маккаби Тель-Авив: Тененбаум – Масон, Биттон, Саборит, Ревиво – ван Оверим, Перец, Кониховски – Битон, Захави, Милсон

Прогноз "Футбол 24" – ничья, тотал больше 2,5

Ставить на поражение нашей команды не хочется, а о победе с нынешним футболом нечего и мечтать. За ничью же луганчане могут зацепиться вполне – Маккаби, при всех своих преимуществах, в Европе выглядит не настолько круто, как дома. Тель-Авивцев можно наказывать за их ошибки в обороне.

Точно можно гарантировать наличие голов. Вероятно, команды пробьют тотал больше 2,5.