"Нас очікує дуже важлива гра з турнірної точки зору. Тому будемо намагатися віддати всі сили заради перемоги. У нашій команді травмованих немає.

Зоря – Маккабі Тель-Авів: матч Ліги конференцій розсудить нефартовий для луганців арбітр

Маккабі Тель-Авів – базова команда для національної збірної Ізраїлю, оскільки вони мають 7 збірників. Плюс це команда, в якої є 8 легіонерів (з них двоє є гравцями своїх збірних). Команда дуже полюбляє високо пресингувати, намагається з усіма суперниками грати першим номером. У них дуже гарний контроль м'яча, рівний склад. Ізраїльтяни грають у комбінаційний футбол, тож, вважаю, наша гра буде дуже цікавою.

Останнім часом Зоря має не той результат, який би хотіла. Жодна команда в УПЛ нас не переграла по грі. Ми створюємо достатньо моментів, щоб вигравати кожен матч, але... Зоря, так само як і наша нація, дуже смілива. І я дуже сподіваюсь, що хлопці протягом усієї гри будуть сміливі, не будуть боятися суперника, будуть агресивнішими і йтимуть вперед.

В Ізраїлі почалась війна і це дуже страшно, адже у нашій країні війна, на жаль, триває вже 9 років. Хочеться, зокрема, висловити велику подяку нашим Збройним силам України, які захищають нашу країну від агресора.

Чи допоможе Зорі відсутність тренувань у Маккабі? Ми ж не знаємо, чи це правда. Вони кажуть, що не тренувалися, але мені здається, що вони все-таки готувались", – сказав Кривенцов на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, дуель між Зорею та Маккабі відбудеться вже сьогодні, 9 листопада, у польському Любліні. Початок зустрічі о 22:00.

Зоря – Маккабі Тель-Авів: анонс матчу Ліги конференцій