Украинская и израильская команды узнали имена судей, которые будут работать на поединке 4-го тура группового этапа Лиги конференций.

Главным рефери матча между Зарей и Маккаби назначен шотландец Джон Битон, сообщает официальный сайт луганчан.

Соперник Зари привлёк к тренировкам звёздного тренера и польского вратаря – основной голкипер остался в Израиле

Его ассистентами будут земляки Дэниел Макфарлейн и Дуглас Поттер, а четвертым судьей станет Мэтью Макдермид. За VAR будет отвечать Асим Худяев из Азербайджана.

Напомним, 41-летний Битон четыре раза обслуживал матчи украинских команд в Лиге Европы. В частности, под его наблюдением Александрия в 2016-м проиграла Хайдуку (1:3), Заря годом позже уступила берлинской Герте (0:2), Динамо в 2018-м разобралось с Ренном (3:1), а в прошлом сезоне расписало боевую ничью с АЕКок (3:3).

К слову, дуэль между Зарей и Маккаби состоится в четверг, 9 ноября, на стадионе Арена Люблин в Польше. Начало встречи 22:00 по Киеву.

"Міг зламати тебе, як сірник": форвард з Франківська про безпорадних суддів, видовищні Карпати і команду спиртзаводу