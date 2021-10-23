"Была хорошая организация на протяжении всей игры и радовало то, что мы реализовали свои голевые моменты. Но в первом тайме у Ингульца был стопроцентный момент, забей Ситало головой – неизвестно как бы игра закончилась. Но в целом – игрой команды я доволен.

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Мои футболисты сами принимают решения на поле. У нас есть вектор, есть требования, есть наигранные ситуации, но сама игра подсказывает игрокам, как действовать. Есть возможность идти в атаку – они идут, нет – ждут тогда своих возможностей.

Сегодня я хочу похвалить всю команду, всех игроков. И тех, которые вышли в стартовом составе, и тех, которые вышли на замену. Потому что я не разделяю их на основных и запасных. Для меня все наши футболисты одинаковы и мы работаем для того, чтобы каждый из них становился сильнее. Пусть демонстрируют свои качества, но в командной игре.

Будет ли Металлист 1925 сражаться за Кубок Украины? Металлист 1925 всегда бьется. Толкается, дерется, как хотите", – цитирует Кривенцова официальный сайт харьковчан.

Напомним, в матче 12-го тура Металлист 1925 разгромил Ингулец (4:0) и добыл свою самую крупную победу в УПЛ. Следующий матч харьковчане проведут уже 26 октября – в Кубке Украины они сойдутся с Александрией.

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