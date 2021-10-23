"Була хороша організація протягом всієї гри і тішило те, що ми реалізували свої гольові моменти. Але в першому таймі у Інгульця був стовідсотковий момент, забий Сітало головою – невідомо як би гра закінчилася. Але загалом – грою команди я задоволений.

"Якщо всі чекали від Інгульця боротьби за медалі – абсурд": Лавриненко розніс підопічних за розгром від Металіста 1925

Мої футболісти самі приймають рішення на полі. У нас є вектор, є вимоги, є награні ситуації, але сама гра підказує гравцям, як діяти. Є можливість йти в атаку – вони йдуть, немає – чекають тоді своїх можливостей.

Сьогодні я хочу похвалити всю команду, всіх гравців. І тих, які вийшли у стартовому складі, і тих, які вийшли на заміну. Тому що я не поділяю їх на основних і запасних. Для мене всі наші футболісти однакові і ми працюємо для того, щоб кожен з них ставав сильнішим. Нехай демонструють свої якості, але в командній грі.

Чи буде Металіст 1925 битися за Кубок України? Металіст 1925 завжди б'ється. Штовхається, б'ється, як бажаєте", – цитує Кривенцова офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, у матчі 12-го туру Металіст 1925 розгромив Інгулець (4:0) і здобув свою найбільшу перемогу в УПЛ. Наступний матч харків'яни проведуть вже 26 жовтня – у Кубку України вони зійдуться з Олександрією.

Металіст 1925 розтрощив Інгулець – харків'яни продовжили переможну серію та встановили рекорд