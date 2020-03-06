Кривцов рассказал, что помогло Шахтеру разгромить СК Днепр-1

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал победу над СК Днепр-1 (4:1) в рамках 21-го тура УПЛ.

"Мы были в ярости после прошлого матча. Потеряли 3 очка с Ворсклой, впервые в чемпионате проиграли. В матче с СК Днепр-1 нужно было, так сказать, "отмазаться" перед болельщиками, хотели показать зрелищную игру, думаю, у нас получилось.

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У всех было желание, у всех была агрессия, шли в прессинг и отрабатывали в обороне. Команду можно только поздравить с хорошей игрой", – сказал Кривцов в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, Шахтер в 20-м туре неожиданно проиграл Ворскле (0:1), потерпев первое поражение под руководством Луиша Каштру в УПЛ, но через несколько дней разбил СК Днепр-1 – 4:1.

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