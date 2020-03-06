toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Кривцов рассказал, что помогло Шахтеру разгромить СК Днепр-1

6 марта 22:37 30 Читати українською
Кривцов рассказал, что помогло Шахтеру разгромить СК Днепр-1
Сергей Кривцов / фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал победу над СК Днепр-1 (4:1) в рамках 21-го тура УПЛ.

4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Мы были в ярости после прошлого матча. Потеряли 3 очка с Ворсклой, впервые в чемпионате проиграли. В матче с СК Днепр-1 нужно было, так сказать, "отмазаться" перед болельщиками, хотели показать зрелищную игру, думаю, у нас получилось.

Коваленко начал тренировки в общей группе Шахтера

У всех было желание, у всех была агрессия, шли в прессинг и отрабатывали в обороне. Команду можно только поздравить с хорошей игрой", – сказал Кривцов в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, Шахтер в 20-м туре неожиданно проиграл Ворскле (0:1), потерпев первое поражение под руководством Луиша Каштру в УПЛ, но через несколько дней разбил СК Днепр-1 – 4:1.

Динамо вне зоны ЛЧ, Шахтер решит судьбу места в верхней шестерке: все расклады перед последним туром первого этапа УПЛ

blog_ava
Александрия – Динамо: Цыганков не поехал вместе с командой на матч УПЛ
6 марта
511
Теги
Сергей Кривцов Сергей Кривцов Шахтер Шахтер Шахтер - СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо подписало новый контракт с Русиным
    Україна — 5 март522 Динамо подписало новый контракт с Русиным
13
час
:
39
мин
Ворскла
14:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук